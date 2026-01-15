iPhone 17e уже отправили в производство

Ожидается, что в ближайшие недели Apple представит свой следующий доступный смартфон iPhone 17e, и волна слухов вокруг устройства заметно усиливается. Например, инсайдер Digital Chat Station сообщил, что будущий iPhone 17e, релиз которого намечен на весну 2026 года, сохранит 6,1-дюймовый OLED-дисплей LTPS с частотой обновления всего 60 Гц, что выглядит довольно разочаровывающе. При этом базовый iPhone 17 уже оснащается экраном ProMotion с частотой 120 Гц, обеспечивающим заметно более плавную прокрутку и лучшее визуальное восприятие. В то же время бюджетная новинка Apple наконец откажется от устаревшего выреза в экране и получит Dynamic Island, что унифицирует дизайн всей линейки iPhone. За производительность iPhone 17e будет отвечать процессор A19, который примерно на 5–10% быстрее процессора A18, используемого в iPhone 16e.

Также сообщается, что iPhone 17e, судя по всему, уже перешёл в стадию массового производства, поскольку ранее появлялась информация о старте этого этапа сразу после завершения CES 2026 в начале января. Кроме того, смартфон получит модем серии C1 без чипа N1, поддержку магнитной беспроводной зарядки, фронтальную камеру на 12 Мп, модуль Face ID и основную камеру на 48 Мп. Ожидается, что Apple сохранит цену iPhone 17e на уровне 599 долларов, как и у iPhone 16e, но при этом может сделать предложение более привлекательным, увеличив объём базового накопителя до 256 ГБ. Правда, в текущих условиях рынка это звучит маловероятным.
Qualcomm готовит сразу две версии флагманского чипа…
Apple впервые ввела чёткое разделение между своими смартфонами в серии iPhone 15, когда представила проце…
Xiaomi повысит цены на свои смартфоны…
Президент Xiaomi уже признал, что из-за роста стоимости накопителей компании пришлось повысить цену на Re…
Представлен складной смартфон HUAWEI Nova Flip S …
Компания HUAWEI пополнила ассортимент складных смартфонов моделью Nova Flip S, которая среди прочего полу…
Xiaomi 17 Ultra получит камеру с дюймовым сенсором…
Профильный информатор Smart Pikachu поделился подробностями о флагманском смартфоне Xiaomi 17 Ultra, рели…
Samsung будет разрабатывать собственные мобильные чипы…
Apple и Qualcomm уверенно продвигаются вперёд со своими кастомными процессорами, а Samsung и MediaTek про…
Xiaomi 17 Ultra Leica Edition подтвержден производителем …
Компания Xiaomi официально подтвердила существование специального издания флагманского смартфона Xiaomi 1…
Смартфон iQOO Neo 11 сразу стал бестселлером …
Компания Vivo похвасталась первыми успехами представленного вчера смартфона iQOO Neo 11, который появился…
Опубликованы примеры фото с Xiaomi 17 Ultra Leica Edition…
Один из популярных китайских видеоблогеров Сяолу Лоуренс опубликовал новые фотографии, сделанные на основ…
Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?
Будущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XTБудущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XT
Обзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфоновОбзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфонов
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera ControlHonor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor