iPhone 17e уже отправили в производство

Ожидается, что в ближайшие недели Apple представит свой следующий доступный смартфон iPhone 17e, и волна слухов вокруг устройства заметно усиливается. Например, инсайдер Digital Chat Station сообщил, что будущий iPhone 17e, релиз которого намечен на весну 2026 года, сохранит 6,1-дюймовый OLED-дисплей LTPS с частотой обновления всего 60 Гц, что выглядит довольно разочаровывающе. При этом базовый iPhone 17 уже оснащается экраном ProMotion с частотой 120 Гц, обеспечивающим заметно более плавную прокрутку и лучшее визуальное восприятие. В то же время бюджетная новинка Apple наконец откажется от устаревшего выреза в экране и получит Dynamic Island, что унифицирует дизайн всей линейки iPhone. За производительность iPhone 17e будет отвечать процессор A19, который примерно на 5–10% быстрее процессора A18, используемого в iPhone 16e.

Также сообщается, что iPhone 17e, судя по всему, уже перешёл в стадию массового производства, поскольку ранее появлялась информация о старте этого этапа сразу после завершения CES 2026 в начале января. Кроме того, смартфон получит модем серии C1 без чипа N1, поддержку магнитной беспроводной зарядки, фронтальную камеру на 12 Мп, модуль Face ID и основную камеру на 48 Мп. Ожидается, что Apple сохранит цену iPhone 17e на уровне 599 долларов, как и у iPhone 16e, но при этом может сделать предложение более привлекательным, увеличив объём базового накопителя до 256 ГБ. Правда, в текущих условиях рынка это звучит маловероятным.