Раскрыты характеристики смартфона Realme 16 Pro

Серия смартфонов Realme 16 Pro должна официально дебютировать уже 6 января 2026 года, и в преддверии анонса компания постепенно раскрывает ключевые характеристики смартфонов. Например, сегодня компания официально подтвердила дополнительные подробности о версии Pro. На прошлой неделе Realme сообщила, что оба смартфона — 16 Pro и 16 Pro+ — получат основную тыльную камеру на 200 Мп, при этом версия Pro+ дополнительно будет оснащена перископным телеобъективом с оптическим зумом 3,5x. Теперь стало известно, что Realme 16 Pro оснащается процессором MediaTek Dimensity 7300-Max 5G, плюс данный смартфон получит систему охлаждения AirFlow VC и, как утверждает производитель, это позволяет устройству набирать более 970000 баллов в бенчмарке AnTuTu.

Правда, стоит сказать, что по современным меркам это не так уж и много, так как у некоторых флагманов оценка превышает 4 миллиона баллов. Но для доступного ценового сегмента результаты выглядят более или менее неплохо. Также стало известно, что устройство будет комплектоваться аккумулятором ёмкостью 7000 мАч и AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 6500 нит. В качестве программной платформы заявлена realme UI 7.0 на базе Android 16 с набором ИИ-функций, включая AI Recording, AI Framing Master и Google Gemini. Realme 16 Pro выйдет в цветах Master Gold, Pebble Gray и Orchid Purple, а также получит защиту от пыли и воды по стандарту IP69. К сожалению, цен пока что нет.