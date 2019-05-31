Excel для iPhone позволит преобразовать снимок в электронную таблицу

Microsoft обновила Excel для iPhone и добавила новый способ импорта электронных таблиц в приложение с помощью камеры.

Эта функция впервые появилась на Android ещё в марте. Она позволяет пользователям Excel сфотографировать таблицу с напечатанными данными и преобразовать её в редактируемую таблицу в приложении. Пользователи могут импортировать таблицу в Excel для iPhone и продолжить редактирование на Windows или Mac.

Microsoft использует оптическое распознавание символов и машинное обучение для преобразования бумажных данных в цифровую таблицу. Таблицы, списки и графики распознаются автоматически. Новая функция уже доступна в Excel для iPhone из Apple App Store и для Android в Google Play Store.