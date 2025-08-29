Exynos 2600 засветился в свежих бенчмарках

Samsung официально заявила, что её новый Exynos 2600 станет первым процессором компании, созданным по 2-нм техпроцессу с архитектурой GAA. При этом производитель не раскрыл подробностей о реальной производительности процессора, ограничившись лишь обещанием значительного прироста мощности блока NPU для задач ИИ. Однако вскоре результаты Exynos 2600 появились в свежей утечке бенчмарков, и судя по ним, корейскому гиганту действительно удалось подготовить достойного конкурента — чип набрал неплохие баллы на фоне урезанной версии Snapdragon 8 Elite Gen 5. В тесте Geekbench 6 Exynos 2600 показал 3309 баллов в одноядерном режиме и 11256 — в многоядерном. Для Samsung это первый за долгое время случай, когда её решение может соперничать с актуальными флагманскими процессорами.

Более того, новинка заметно обходит Dimensity 9500 и вплотную подбирается к Snapdragon 8 Elite Gen 5, который ещё недавно фигурировал под названием Snapdragon 8 Elite Gen 2. Последние тесты Qualcomm показали результат Galaxy S26 Edge — 3393 и 11515 баллов соответственно. Важно отметить, что смартфон Samsung, который проходил тесты, работал не на максимальной частоте — производительные ядра Exynos 2600 были ограничены 4,00 ГГц вместо штатных 4,74 ГГц. То есть потенциал чипа ещё не раскрыт полностью. В текущем сравнении разница между Exynos 2600 и Snapdragon 8 Elite Gen 5 составляет всего около 2,5 % — не исключено, что после оптимизаций показатели Exynos будут выше.