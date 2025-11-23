Samsung Galaxy A57 протестировали в бенчмарке

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования среднебюджетного смартфона Samsung Galaxy A57. Бенмарк подтвердил наличие еще не представленного официально восьмиядерного процессора Samsung Exynos 1680 c тактовой частотой до 2,9 ГГц и графическим ускорителем Xclipse 550. Также сообщается о 8 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системе Android 16. Аппарат набрал в одноядерном и многоядерном испытаниях 1311 и 4347 баллов соответственно. Ранее устройство засветилось в базе данных китайского регулятора 3C, благодаря которому стало известно о поддержке сотовых сетей пятого поколения и поддержке быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт. Дата выхода Samsung Galaxy A57 пока не раскрывается.