Vivo Y500 Pro появился в продаже

Компания Vivo выпустила в китайскую продажу смартфон Y500 Pro, который был представлен несколько дней назад. За новинку просят эквивалент 250, 280, 325 и 365 долларов за версии с 8/128, 8/256, 12/256 и 12/512 ГБ ОЗУ и встроенной памяти соответственно.

Напомним, что смартфон оснащается 4-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 7400 с максимальной частотой 2,6 ГГц, 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 1600 нит и технологией защиты зрения, 200-Мп тыльной камерой на датчике Samsung HP5 с оптической стабилизацией, фронтальной разрешением 32 Мп, АКБ ёмкостью 7000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт, защитой от пыли и воды по стандартам IP68 и IP69, а также корпусом толщиной 7,81 мм и массой 198,6 г.