FCC подтверждают отсутствие разъема для наушников у Galaxy Note 10

История Samsung о 3,5-мм разъеме для наушников к своим флагманским телефонам подходит к концу. Фотографии, опубликованные FCC, изображают как нижнюю, так и верхнюю часть будущего телефона, а за пределами слота S Pen других крупных круглых вырезов нет. Телефон оснастят системой с тремя задними камерами. Под вспышкой расположен еще один датчик, который может быть тем же трехмерным датчиком глубины полета, который Samsung включил в Galaxy S10 5G.

В FCC есть две разные модели, но ни одна не включает 5G. Как и в случае с серией S10, Samsung, скорее всего, выпустит отдельную версию 5G. Согласно FCC, самая большая из двух моделей Note 10 будет иметь размеры в 162,5 миллиметра в высоту и 77,6 миллиметра в ширину. Note 10 Plus или Pro будет иметь 6,7-дюймовый экран, а уменьшенная версия - 6,3-дюймовый. Samsung официально анонсирует Note 10 на мероприятии Unpacked 7 августа.