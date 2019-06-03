FCC сертифицирует новый бюджетный телефон Samsung Galaxy A10e

2019-06-03, Автор - Anna; Продукт - Samsung Galaxy A10e; [172]
Смартфон Samsung Galaxy A10 является одним из самых доступных в линейке Galaxy A. Теперь же компания добавляет в серию еще более дешевую версию.

FCC сертифицировала устройство под номером SM-A102U, которое будет называться Samsung Galaxy A10e. Смартфон также недавно был замечен на тестовом сайте Geekbench, который показал, что устройство будет работать на чипсете Exynos 7884, 2 ГБ памяти с предустановленной ОС Android 9.0 Pie.

Samsung Galaxy A10e будет телефоном начального уровня в линейке Galaxy A, и поэтому у него должны быть характеристики, которые не так хороши, как у Galaxy A10. Тем не менее, спецификации, перечисленные в Geekbench для A10e, в точности совпадают со спецификациями Galaxy A10, а это означает, что первый может иметь более простой дисплей или меньшую емкость батареи.

Комментарии:
Революционные вентиляторы Concept UNI от...
Революционные вентиляторы Concept UNI отВ настоящее время вентиляторы RGB можно найти в большинстве систем, но вентилятор Lian Li Concept UNI обл...
Samsung Galaxy Note 10 получит быструю з...
Samsung Galaxy Note 10 получит быструю зКомпания Samsung планирует представить Galaxy Note10 в августе этого года. Смартфон будет предлагать еще ...
Представлен смартфон Fly Life Sky...
Представлен смартфон Fly Life SkyFly обновил линейку доступных смартфонов и представил новинку Fly Life Sky. Смартфон соединяет в себе фун...
Обзор BQ 6040L Magic. Сравнение с HUAWEI...
Обзор BQ 6040L Magic. Сравнение с HUAWEIНе так давно компания BQ обновила линейку смартфонов Magic, выпустив BQ 6040L Magic с двойным модулем кам...
LG тоже хочет быть в тренде: компания го...
LG тоже хочет быть в тренде: компания гоКомпания LG, вслед за своим корейским собратом Samsung, решила пересмотреть политику бюджетных смартфонов...
Call of Duty: Modern Warfare лишится пла...
Call of Duty: Modern Warfare лишится плаНа прошлой неделе Activision анонсировала Call of Duty: Modern Warfare, которая станет перезапуском для с...
Илон Маск анонсировал релиз лучшей инди-...
Илон Маск анонсировал релиз лучшей инди-Электромобили Tesla уже умеют запускать игры с Atari на бортовом компьютере, но скоро список развлечений ...
Xiaomi Redmi Note 5 Pro получил стабильн...
Xiaomi Redmi Note 5 Pro получил стабильнЕщё один смартфон Xiaomi получил стабильную версию операционной системы Android 9 Pie. ...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор BQ 6040L Magic. Сравнение с HUAWEI Y6 и Honor 8AОбзор BQ 6040L Magic. Сравнение с HUAWEI Y6 и Honor 8A
Обзор ORICO QSL-5U. Сетевая зарядка на 5 USB-портовОбзор ORICO QSL-5U. Сетевая зарядка на 5 USB-портов
Обзор HARPER PB-10011. Лучший Power Bank на 10000 мАчОбзор HARPER PB-10011. Лучший Power Bank на 10000 мАч
Обзор Indivo inGreed. Городской рюкзак для путешествий Обзор Indivo inGreed. Городской рюкзак для путешествий
Обзор плюсов и минусов Nokia 9 PureView. Уникальный смартфон с шестью камерами Обзор плюсов и минусов Nokia 9 PureView. Уникальный смартфон с шестью камерами
Предварительный обзор Panasonic Lumix S1...
Предварительный обзор Panasonic Lumix S1Совсем скоро в продажу поступит новая камера Panasonic Lumix S1H, которая выглядит очень круто, может пох...
Обзор Space Ops VR. Шутер в виртуальной ...
Обзор Space Ops VR. Шутер в виртуальной Игры в виртуальной реальности для многих кажутся скучной забавой из-за того, что серьезных проектов практ...
Alcatel представила летнюю линейку смарт...
Alcatel представила летнюю линейку смартПока гиганты мобильного рынка устаивают разборки на пике инноваций, не менее ожесточенная борьба ведется ...
Искусственный интеллект создал картину...
Искусственный интеллект создал картинуИскусственный интеллект неумолимо развивается, во многих сферах превысив возможности человека. И вот на д...
Предварительный обзор Venture Ultra. Тон...
Предварительный обзор Venture Ultra. ТонСегодня мы поговорим о достаточно необычной клавиатуре под названием Venture Ultra, которая привлекла вни...
Предварительный обзор SteelSeries Apex P...
Предварительный обзор SteelSeries Apex PНа рынке игровой периферии давно не было ничего кардинально нового — производители то и дело меняют дизай...
Предварительный обзор Dell Precision 554...
Предварительный обзор Dell Precision 554Многие пользователи считают, что ноутбуки покупают исключительно для того, чтобы играть или общаться в со...
Обзор Barotrauma. Необычная подлодка...
Обзор Barotrauma. Необычная подлодкаСегодня мы поговорим о весьма необычной игре, которая понравится далеко не каждому. Но, если вы любите не...
Предварительный обзор Vivo Z5x. Весьма н...
Предварительный обзор Vivo Z5x. Весьма нМы привыкли к тому, что современные смартфоны стоят достаточно дорого и когда какая-то компания показывае...
Обзор Seeds of Resilience. Симулятор выж...
Обзор Seeds of Resilience. Симулятор выжЯ некоторое время поиграл в Seeds of Resilience и пришел к заключению, что эта игра не стоит ваших денег....
Компания NAVITEL обновила модельный ряд ...
Компания NAVITEL обновила модельный ряд Сейчас мало какая поездка на автомобиле обходится без навигатора или видеорегистратора: первый позволяет ...
Обзор Dauntless. Красивая гриндилка...
Обзор Dauntless. Красивая гриндилкаНа просторах интернета только ленивый не написал об игре Dauntless, которая буквально за несколько дней с...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor