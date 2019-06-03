FCC сертифицирует новый бюджетный телефон Samsung Galaxy A10e

Смартфон Samsung Galaxy A10 является одним из самых доступных в линейке Galaxy A. Теперь же компания добавляет в серию еще более дешевую версию.

FCC сертифицировала устройство под номером SM-A102U, которое будет называться Samsung Galaxy A10e. Смартфон также недавно был замечен на тестовом сайте Geekbench, который показал, что устройство будет работать на чипсете Exynos 7884, 2 ГБ памяти с предустановленной ОС Android 9.0 Pie.

Samsung Galaxy A10e будет телефоном начального уровня в линейке Galaxy A, и поэтому у него должны быть характеристики, которые не так хороши, как у Galaxy A10. Тем не менее, спецификации, перечисленные в Geekbench для A10e, в точности совпадают со спецификациями Galaxy A10, а это означает, что первый может иметь более простой дисплей или меньшую емкость батареи.