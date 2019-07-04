FCC случайно раскрыла информацию о новом ноутбуке MacBook Pro

В базе данных Федеральной комиссии связи США (Federal Communications Commission, FCC) появилась информация о новом ноутбуке Apple. Правда, данные сразу же удалили, было уже поздно. Информации о новинке мало. Известно, что это MacBook Pro, который проходит под номером A2159.

У ноутбука будет 13-дюймовый экран, поддержка 61-ваттной зарядки (20,3 В при 3, А) и такие габариты: 212,4×304,1×15,6 мм.

Скорее всего, Apple решила наконец обновить 13-дюймовый MacBook Pro без Touch Bar, который не получал преемников с 2017 года. На это указывает и зарядка, как у текущей модели. А вот 15-дюймовые ноутбуки MacBook Pro поддерживают 87-ваттную зарядку. Ожидается, что обновленный ноутбук представят на осенней презентации вместе с новыми смартфонами.