FSP Group представила блок питания SFX 12VO 750W

FSP Group выпустила первый в мире блок питания SFX 12 ВO, FSP750-27SCB, который позволяет системе ПК эффективно снижать энергопотребление в режиме ожидания за счет стандарта эффективности CEC Tier 2. Энергоемкие конфигурации ЦП и ГП требуют высокостабильного источника питания, чтобы обеспечить нормальную работу системы и предоставить игрокам эффективность вычислений и хорошие впечатления от игр. По сравнению с традиционными источниками питания Multi Rail, Single Rail 12VO, в которых используется схема 12В + 12В, эффективность преобразования энергии может быть эффективно повышена. Стабильность выходного напряжения можно контролировать, чтобы уменьшить потери при преобразовании энергии, предоставляя игрокам возможность интеллектуального управления рисками.

Блок питания SFX 12VO по сравнению с существующим Multi Rail демонстрирует большое несоответствие в конструкции проводов. Провод питания SFX12VO был уменьшен с 24-контактного MB до MB10-контактного. Исходный ЦП 4 + 4 сохраняется, а для видеокарт предоставляется 8-контактный или 6 + 2-контактный PCle. Таким образом, с точки зрения конструкции проводов SFX 12VO отличается такими преимуществами, как удобная обрезка проводов, простой ремонт и сборка, хорошее рассеивание тепла в системном пространстве и т.д. Он отлично подойдет для использования в компьютерах для киберспорта.
Комментарии и отзывы SFX 12VO 750W
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