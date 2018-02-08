FSP Hydro PTM+ на 1400 Вт

Пока другие компании производят достаточно простые и скучные блоки питания, был анонсирован FSP Hydro PTM+. Данный продукт порадует вас наличием встроенного водоблока для охлаждения некоторых компонентов блока питания под нагрузкой. Стоит отметить, что само решение весьма рискованное, ведь любая протечка полностью уничтожит начинку железки. Конечно же, внутри водоблока на самом деле не вода, а специальная жидкость, которая при попадании на компоненты устройства не будет все сжигать. Но, любая жидкость в приборе, который выдает столь высокое напряжение, это большой риск. Взамен вы получаете 1400 Вт на максимальных нагрузках, начинка блока не перегревается, ничего страшного не происходит и можно красивую подсветку реализовать. Стоимость пока не называют, но это и не так важно.