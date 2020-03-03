FSP анонсирует новое высококлассное шасси для ПК T-WINGS 2-в-1

2020-03-03, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - FSP T-WINGS; [23]
Компания FSP, ведущий мировой производитель блоков питания для ПК, представила новый стильный инновационный корпус T-WINGS (CMT710). T-WINGS предлагает пользователям возможность объединить две высокопроизводительные компьютерные системы в один корпус.

FSP T-WINGS демонстрирует новый дизайн полуоткрытого корпуса, и имеет уникальную внешнюю форму в виде крыла с нестандартными угловыми формами с черным анодированным покрытием и акцентированной золотой или красной отделкой.

Прочная алюминиевая рама с 4-миллиметровыми закаленными стеклянными панелями может защитит ценные компоненты, а также обеспечит максимальное рассеивание тепла через большие вентиляционные зазоры.

В корпусе T-WINGS можно разместить графические карты, установленные как горизонтально, так и вертикально. Для пользователей, которым требуется большая локальная емкость хранения, корпус позволяет пользователю установить до пяти накопителей: два стандартных накопителя 3,5 размера и три накопителя 2,5 размера. Также в характеристиках корпуса указывается поддержка двух жидкостных систем охлаждения и двух источников питания.

Специальная система управления кабелями предлагает аккуратную и опрятную зону для управления всеми кабелями и освобождает основную область ПК для воздушного потока. Другие функции включают в себя адресуемую световую панель RGB для персонализации внешнего вида ПК с помощью синхронизации программного обеспечения ARGB. Световая панель совместима со всеми основными программами управления материнскими платами ARGB, включая ASRock Polychrome Sync, ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion и MSI Mystic Light Sync.

На передней панели расположены аудиовходы стерео и микрофона HD 3,5 мм, один разъем USB 3.1 2nd Gen Type-C и два разъема USB 3.1 1st Gen Type-A, которые должны предоставлять пользователям удобный способ подключения смартфонов, планшетов и гарнитур и другие периферийные устройства ПК.

Комментарии и отзывы FSP T-WINGS
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