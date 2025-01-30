Thermaltake View 170 TG ARGB обзор, тесты и сборка корпуса…

Тестируемый сегодня корпус Thermaltake View 170 TG ARGB совмещает в себе компактные габариты, хорошую продуваемость и две стенки из закаленного стекла. Данный корпус оснащен тремя вентиляторами с гидравлическим подшипником и ARGB-подсветкой. Представлен в черном и белом вариантах исполнения.

Комплектация

Комплект включает в корпусе из плотного картона. На лицевой стороне приведено схематичное изображение корпуса и наклейка со списком поддерживаемых систем синхронизации подсветки.

Комплект включает пластиковые стяжки, пара фиксаторов для кабелей, пакетик с набором винтов, руководство пользователя.

Внешний вид

Во внешнем исполнении преобладают ровные поверхности и прямые углы. Это популярный сейчас формат из двух стенок из закаленного стекла, открывая свободный обзор на собранную система.

Здесь это с завода дополнено предустановленными 120 мм вентиляторами с ARGB-подсветкой. Подсветка в этом корпусе не требует наличия отдельного контролера с проприетарными разъемами, современные материнские платы располагают таким типом разъема даже в недорогом ценовом сегменте.

Один из вентиляторов установлен на заднюю стенку и два на боковую. Задний выдувает, а боковые нагнетают воздух внутрь. Так компенсируется глухое исполнение лицевой панели. Для этого на правой стенке в районе расположения вентиляторов находится вентиляционная решетка.

Как и левая стенка фиксируется при помощи клипс, а также дополнительно с помощью винта.

Примерно 20% нижней части лицевой и левой стороны это сетка с мелкой ячейкой. Через нее воздух будет поступать в камеру с блоком питания и накопителями. При этом внешне с ней Thermaltake View 170 TG ARGB смотрится лучше.

На верхней вентиляционная решетка с противопылевым фильтром с магнитным креплением. Набор портов включает два USB 3.0, раздельные аудиоразъемы. Кнопки включения и перезагрузки, светодиодные индикаторы активности.

На основании четыре пластиковые ножки с резиновыми накладками. С этой стороны доступные четыре винта, фиксирующую стойку для жесткой диски, также имеются отверстия для фиксации напрямую к стенке. Под блоком питания пластина, защищающая от попадания пыли. Обслуживать ее неудобно.

Задняя стенка с нижним расположением блоком питания. В верхней части имеется зазор для установки радиатора системы жидкостного охлаждения. Четыре съемные заглушки под платы расширения.

Внутренняя часть

Внутреннее пространство Thermaltake View 170 TG ARGB разделяется на две камеры с помощью металлической стенки с отверстиями для подвода интерфейсных и питающих кабелей. Есть дополнительное окошко под кабель для вывода кабеля на видеокарту.

Рассчитан он на монтаж системы с материнской платы до mATX. Башенное охлаждение высотой до 160 мм. При выборе жидкостной системы можно рассматривать радиаторы 240 или 280 мм. Габаритные видеокарты длиной до 340 мм.

Вентиляторы на боковую стенку установлены в общую стальную рамку. Отметим хороший зазор между стенкой, позволяющий сделать укладку не только большого количества кабелей, но и разместить аксессуары. Есть ушки под стяжки.

За стойкой материнской платы съемная пластина под 2.5 дюймовый накопитель. И еще пару дисков можно поставить на съемной корзине. При этом ее можно демонтировать упростив работу с модульными блоками питания и получив дополнительное место под укладку лишней длины кабелей.

Сборка

Установлен тестовый стенд с материнской платой ASRock Z790i и процессором Intel Core i5 14600KF. Башенное охлаждение. С проблемами при сборке в Thermaltake View 170 TG ARGB не сталкивались.

Тесты

Нагрев проводился в корпусе с закрытыми боковыми стенками.

Замер уровня шума на расстоянии 30 сантиметров на максимальной частоте вращения.

Итоги

Thermaltake View 170 TG ARGB – корпус, сочетающий в себе компактность, доступный ценник, комплектацию из трех тихих вентиляторов в ARGB, две стеклянные стенки с хорошим обзором, возможностью аккуратной укладки проводки, поддержкой жидкостных радиаторов 280 мм, общий привлекательный внешний вид. Из минусов отметим сложности с обслуживанием фильтра под блоком питания.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".