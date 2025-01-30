Thermaltake View 170 TG ARGB обзор, тесты и сборка корпуса…

Комплект включает пластиковые стяжки, пара фиксаторов для кабелей, пакетик с набором винтов, руководство пользователя.
Здесь это с завода дополнено предустановленными 120 мм вентиляторами с ARGB-подсветкой. Подсветка в этом корпусе не требует наличия отдельного контролера с проприетарными разъемами, современные материнские платы располагают таким типом разъема даже в недорогом ценовом сегменте.
Один из вентиляторов установлен на заднюю стенку и два на боковую. Задний выдувает, а боковые нагнетают воздух внутрь. Так компенсируется глухое исполнение лицевой панели. Для этого на правой стенке в районе расположения вентиляторов находится вентиляционная решетка.
Как и левая стенка фиксируется при помощи клипс, а также дополнительно с помощью винта.
Примерно 20% нижней части лицевой и левой стороны это сетка с мелкой ячейкой. Через нее воздух будет поступать в камеру с блоком питания и накопителями. При этом внешне с ней Thermaltake View 170 TG ARGB смотрится лучше.
На верхней вентиляционная решетка с противопылевым фильтром с магнитным креплением. Набор портов включает два USB 3.0, раздельные аудиоразъемы. Кнопки включения и перезагрузки, светодиодные индикаторы активности.
На основании четыре пластиковые ножки с резиновыми накладками. С этой стороны доступные четыре винта, фиксирующую стойку для жесткой диски, также имеются отверстия для фиксации напрямую к стенке. Под блоком питания пластина, защищающая от попадания пыли. Обслуживать ее неудобно.
Задняя стенка с нижним расположением блоком питания. В верхней части имеется зазор для установки радиатора системы жидкостного охлаждения. Четыре съемные заглушки под платы расширения.
Рассчитан он на монтаж системы с материнской платы до mATX. Башенное охлаждение высотой до 160 мм. При выборе жидкостной системы можно рассматривать радиаторы 240 или 280 мм. Габаритные видеокарты длиной до 340 мм.
Вентиляторы на боковую стенку установлены в общую стальную рамку. Отметим хороший зазор между стенкой, позволяющий сделать укладку не только большого количества кабелей, но и разместить аксессуары. Есть ушки под стяжки.
За стойкой материнской платы съемная пластина под 2.5 дюймовый накопитель. И еще пару дисков можно поставить на съемной корзине. При этом ее можно демонтировать упростив работу с модульными блоками питания и получив дополнительное место под укладку лишней длины кабелей.
Замер уровня шума на расстоянии 30 сантиметров на максимальной частоте вращения.