Thermaltake View 270 SP Edition обзор, тесты и сборка корпуса

Специальную версию Thermaltake View 270 SP Edition отличают три предустановленных 120 мм вентилятора с ARGB-подсветкой и нанесенное на лицевую панель изображение с популярным аниме персонажем. Представлен он в Black и Snow версиях исполнения. Как и у оригинала две панели из стекла соединены встык.

Thermaltake View 270 SP Edition

Комплектация

Thermaltake View 270 SP Edition

Коробка с декоративным тематическим оформлением. Внутри зафиксирован на защитном палете из пенопласта и дополнительно защищен транспортировочным пакетом. Комплект включает пластиковые стяжки, пару фиксаторов для кабелей, салфетку из микрофибры, пакетик с винтами различного типа, руководство пользователя.

Thermaltake View 270 SP Edition

Внешний вид

Нанесенное изображение на прозрачную лицевую панель оживляет внешний вид и выделяет на фоне общей массы. При этом отсутствие тонировки обеспечивает отличный вид на собранную систему.

Thermaltake View 270 SP Edition

Сами панели из закаленного стекла соединяются между собой в стык, без зазоров. При этом стекло соответствует габаритам только основной камеры под ключевые компоненты. Вдоль нижней части, в месте расположения блока питания и накопителей, стенка с вентиляционной решеткой с мелкой сеткой.

Thermaltake View 270 SP Edition

Так в основной части можно будет акцентировать визуальную красоту собранной и работающей системы, а в скрытой не будет ухудшения по температурным показателям работы со свободным отводом теплого воздуха.

Thermaltake View 270 SP Edition

В отличие от базовой версии, тут в стартовый комплект добавлено два дополнительных вентилятора на боковую стенку, нагоняющие холодный воздух внутрь корпуса. Все с гидродинамическим подшипником, типоразмером 120 мм и скоростью вращения до 1000 оборотов в минуту. Подсветка ARGB будет хорошо видна через стенки из стекла.

Thermaltake View 270 SP Edition

На всю высоту правой стенки у Thermaltake View 270 SP Edition вентиляционная решетка с противопылевым фильтром. Расположена она напротив стойки с вентиляторами. Крепится при помощи накатанных винтов серебристого цвета.

Thermaltake View 270 SP Edition

Задняя с компоновкой под нижнее расположение блока питания. Семь заглушек под плату расширения с общей прижимной планкой. Только верхняя сменная.

Thermaltake View 270 SP Edition

На основании четыре пластиковые ножки с прорезиненным покрытием. Под блоком питания пластина противопылевого фильтра с магнитным креплением. Можно выбрать между двумя положениями или вовсе снять ее.

Thermaltake View 270 SP Edition

На верхней вентиляционная решетка с противопылевым фильтром с креплением при помощи магнитов. Направляющие для 120 или 140 мм типоразмера. Панель портов включает два USB 3.0, USB-C, раздельные аудиоразъемы, кнопки включения и перезагрузки.

Внутренняя часть

Стеклянные стенки у корпуса крепятся в группу пластиковых защелок, само крепление достаточно надежно. Также можно снять и фронтальную панель и при снятии двух стенок обеспечивается свободный доступ для проведения манипуляции в основной камере Thermaltake View 270 SP Edition.

Thermaltake View 270 SP Edition

Рассчитан на сборку системы с материнской платой ATX и E-ATX, габаритной видеокартой до 420 мм, башенным охлаждением высотой 180 мм. У корпуса на перегораживающей перфорированной стенке имеется дополнительное окошко для аккуратного подвода питающего кабеля на видеокарту. На нее также можно будет поставить два вентилятора, которые будут направлять воздух на видеокарту или зону с накопителями.

Thermaltake View 270 SP Edition

Поддерживаются жидкостные системы охлаждения. Радиатор 360 мм фиксируется на верхнюю стенку.

Thermaltake View 270 SP Edition

С внутренней стороны много свободного места под укладку и фиксацию кабелей. Интерфейсные кабели, отходящие от лицевой панели, с плоской оплеткой. Пластина под накопитель 2.5 дюйма и отдельная съемка стойка на два диска.

Thermaltake View 270 SP Edition

Сборка

Thermaltake View 270 SP Edition предлагает все возможности для сборки высокопроизводительной системы с компонентами топового уровня. Удобный доступ и продуманная конструкция. В нем мы собрали наш тестовый стенд и не столкнулись с какими-либо проблемами.

Thermaltake View 270 SP Edition

Тесты

Система с процессором AMD Ryzen 9 9900X прогревалась в условиях корпуса с закрытыми боковыми стенками.

Thermaltake View 270 SP Edition

Замер уровня шума на расстоянии 20 сантиметров при типовой работе с приложениями.

Thermaltake View 270 SP Edition

А также в максимальной нагрузке. Комплектные вентиляторы у него тихие.

Thermaltake View 270 SP Edition

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorThermaltake View 270 SP Edition – корпус для сборки эффектной и быстрой системы с компонентами разного уровня. Подойдет как надежное шасси для рабочей станции и игрового ПК. Две стенки из стекла с соединением в стык, оригинальный рисунок с персонажем, три тихих вентилятора в комплекте, защита от пыли, поддержка жидкостных систем с радиатором 360 мм. Не устроить могут несъемные заглушки под платы расширения.
Thermaltake View 270 SP Edition получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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