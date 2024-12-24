Сбалансированный игровой корпус с 4 вентиляторами. Обзор и тесты XPG Valor Air Plus

Не так давно мы проводили тестирование и сборку в корпусе XPG Valor Air , не так давно производитель расширил модельную линейку выпустив его доступный вариант - XPG Valor Air Plus. Ориентирован он на сборщиков и геймеров, ориентированных на невысокую стоимость. При этом новинка поддерживает установку видеокарт длиной до 340 мм и жидкостных систем с радиатором 360 мм, оснащен четырьмя вентиляторами с ARGB-подсветкой.

Комплектация

Коробка из плотного картона со схематичным изображением конструкции и ее элементов. Комплект включает шесть заглушек под платы расширения, набор винтов, пластиковые стяжки, руководство пользователя.

Внешний вид

На лицевой панели по центру вентиляционная решетка в виде сетки с треугольными ячейками и логотипом бренда в нижней части. С внутренней стороны дополнительная сетка с мелкой ячейкой, задерживающая пыль.

Крепится стенка при помощи магнитов и дополнительно есть винт в основании. вынесеннДля того чтобы снять нужно приложить небольшое усилие.

На шасси за стенкой зафиксированы три вентилятора с ARGB-подсветкой. При работе ее будет видно и сквозь стенку.

Панель разъемов включает два USB 3.2, спаренный аудиоразъем, кнопку перезагрузки и включения.

Остальная площадь — это вентиляционная решетка с отверстиями для крепления вентиляторов или радиатора жидкостного охлаждения. Используется противопылевой фильтр с магнитным креплением.

На основании у XPG Valor Air Plus четыре пластиковые ножки с прорезиненными накладками. Под блоком питания пластина противопылевого фильтра зажатая уголками. Есть доступ к двум винтам, удерживающих стойку для жестких дисков, можно как снять так и сдвинуть ближе к блоку питания, освободив место под радиатор жидкостного охлаждения.

Левая стенка из закаленного стекла с тонированным покрытием, по периметру окрашенная в черный цвет рамка. Крепится при помощи накатанных винтов.

Правая из стали, использует тот же способ крепежа. Сам корпус представлен помимо черного, также и в белом цвете.

Внутренняя часть

В корпусе разграничивается внутреннее пространство. В скрытой части идет укладка питающих и интерфейсных кабелей. Ставятся накопители и блок питания. на обратной стойке материнской платы пластина под два 2.5 дюймовых накопителя. В камере с блоком питания стойка еще на два диска.

Комплектуется корпус четырьмя вентиляторами типоразмера 120мм. От каждого из них отходит по два кабеля, один с 4-пиновым PWM и второй с ARGB. Все можно подключать последовательно, задействовав в итоге только один разъем на плате.

Основная часть с Г-образной перегородкой. В верхней ее части вентиляционная решетка с возможностью поставить два вентилятора и сбоку вырез в районе блока питания. XPG Valor Air Plus – недорогой корпус, все окошки для подвода кабелей без резиновых клапанов.

Поддерживается установка материнских плат до E-ATX. Видеокарты длиной до 340 мм. Высота процессорного кулера до 160 мм.

Можно устанавливать системы жидкостного охлаждения с радиатором 360 мм. Установка его на переднюю стенку ограничит длину видеокарты на толщину радиатора. Есть возможность поставить радиатор на верх.

Сборка

В XPG Valor Air Plus собиралась рабочая система с новой материнской платой Z890 AORUS ELITE X ICE и процессором Intel Core Ultra 5 245K.

Шасси удобно для проведения сборки. Все элементы и части конструкции доступны для проведения монтажа.

Тесты

Тест с нагревом с закрытыми боковыми стенками.

Замер уровня шума в обычной работе.

А также в максимальной нагрузке.

Итоги

XPG Valor Air Plus – хорошо сбалансированный корпус для игровой сборки с актуальными компонентами среднего уровня. Сразу четыре корпусных вентилятора в заводском комплекте с ARGB-подсветкой, защита от пыли, боковая стенка из стекла, сдержанный внешний вид с вентилируемой лицевой панелью, гибким подбором компонентов для сборки. Из минусов отметим сложность с обслуживанием фильтра под блоком питания.