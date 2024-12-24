Сбалансированный игровой корпус с 4 вентиляторами. Обзор и тесты XPG Valor Air Plus

Коробка из плотного картона со схематичным изображением конструкции и ее элементов. Комплект включает шесть заглушек под платы расширения, набор винтов, пластиковые стяжки, руководство пользователя.
Крепится стенка при помощи магнитов и дополнительно есть винт в основании. вынесеннДля того чтобы снять нужно приложить небольшое усилие.
На шасси за стенкой зафиксированы три вентилятора с ARGB-подсветкой. При работе ее будет видно и сквозь стенку.
Панель разъемов включает два USB 3.2, спаренный аудиоразъем, кнопку перезагрузки и включения.
Остальная площадь — это вентиляционная решетка с отверстиями для крепления вентиляторов или радиатора жидкостного охлаждения. Используется противопылевой фильтр с магнитным креплением.
На основании у XPG Valor Air Plus четыре пластиковые ножки с прорезиненными накладками. Под блоком питания пластина противопылевого фильтра зажатая уголками. Есть доступ к двум винтам, удерживающих стойку для жестких дисков, можно как снять так и сдвинуть ближе к блоку питания, освободив место под радиатор жидкостного охлаждения.
Левая стенка из закаленного стекла с тонированным покрытием, по периметру окрашенная в черный цвет рамка. Крепится при помощи накатанных винтов.
Правая из стали, использует тот же способ крепежа. Сам корпус представлен помимо черного, также и в белом цвете.
Комплектуется корпус четырьмя вентиляторами типоразмера 120мм. От каждого из них отходит по два кабеля, один с 4-пиновым PWM и второй с ARGB. Все можно подключать последовательно, задействовав в итоге только один разъем на плате.
Основная часть с Г-образной перегородкой. В верхней ее части вентиляционная решетка с возможностью поставить два вентилятора и сбоку вырез в районе блока питания. XPG Valor Air Plus – недорогой корпус, все окошки для подвода кабелей без резиновых клапанов.
Поддерживается установка материнских плат до E-ATX. Видеокарты длиной до 340 мм. Высота процессорного кулера до 160 мм.
Можно устанавливать системы жидкостного охлаждения с радиатором 360 мм. Установка его на переднюю стенку ограничит длину видеокарты на толщину радиатора. Есть возможность поставить радиатор на верх.
Шасси удобно для проведения сборки. Все элементы и части конструкции доступны для проведения монтажа.
Замер уровня шума в обычной работе.
А также в максимальной нагрузке.