Представлен мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG

Компания MSI пополнила ассортимент мини-ПК моделью Cubi NUC AI+ 2MG, которая получила корпус объемом 0,826 литра, массой 0,667 кг и габаритами 135,60:132,50:50,10 мм. Новинку оснастили чипами Intel Core Ultra 9 288V, Ultra 7 258V или Ultra 5 226V в зависимости от конфигурации, встроенным графическим адаптером Intel Arc Graphics (140V или 130V), одним слотом для накопителя M.2 2280 SSD, до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X с частотой 8533 МТ/с, нейронным процессором (NPU) с производительностью до 48 TOPS, поддержкой платформы Copilot+ PC, поддержкой аппаратной защиты данных (dTPM 2.0), подэкранным дактилоскопом, двумя разъемами Intel I226V 2.5G LAN, адаптерами беспроводной связи Intel Wi-Fi 6E AX211 или Intel Wi-Fi 7 BE201, модулями Bluetooth 5.3 (AX211) или Bluetooth 5.4 (BE201), боковым замком Kensington и полноценным набором интерфейсов. Цены и дата начала продаж компьютера будут объявлены позже.

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