Компактный корпус для игровой сборки. Обзор 1STPLAYER UVIEW UV6

Mid Tower корпуса выглядят интереснее, чем традиционные башни, позволяя в компактных габаритах собрать высокопроизводительную систему, уделив внимание как производительности, так и возможности визуально насладиться проделанной работой. 1STPLAYER UVIEW UV6 выполнен в таком формате и относится эта модель к недорогому ценовому сегменту.

Комплектация

Коробка из плотного картона со схематичным изображением. Комплект включает нейлоновые и пластиковые стяжки, винты, декоративный элемент, руководство пользователя.

Внешний вид

На выбор предлагаются в черном и белом вариантах исполнения. На фоне конкурентов в этом сеттинге его выделяет исполнение боковой стенки, она тут переходит без границ с закруглением.

Состоит она из одного ровного и одного загнутого стекла. Исполнение боковой и передней панели дает возможность рассмотреть собранную систему. А отсутствие привычного металлического уголка облегчает визуальное восприятие системы.

У корпуса небольшая высота, но он шире чем «башни». Достигнуто за счет переноса зоны расположения блока питания за стойку материнской платы. Это можно заметить по компоновке задней панели. При этом сам блок развернут на 90 градусов. Четыре заглушки под платы расширения, все штампованные, с общей прижимной планкой.

Справа металлическая стенка на которой есть две зоны с вентиляционными решетами. Она компенсирует глухую лицевую панель, обеспечивая доступ воздуха для блока питания и от радиатора жидкостной системы охлаждения или вентиляторов смонтированных сбоку.

Под организацию доступа воздуха реализовано исполнение верхней стенки. На ней у 1STPLAYER UVIEW UV6 вентиляционная решетка с посадочными местами под радиатор или вентиляторы. Она здесь с защитным противопылевым фильтром, использующим магнитное крепление.

На верхней грани два скоростных USB, спаренный аудиоразъем, индикаторы активности, кнопки включения, перезагрузки и подсветки. Габариты и форма корпуса располагают к тому чтобы разместить его рядом с монитором и разъемы будут доступны для подключения.

Это же касается исполнения противопылевого фильтра в нижней части. Он выдвигается в сторону в виде цельной рамки с ручкой для хвата. Удобно. Снизу тут также есть вентиляционная решетка. А сам корпус стоит на четырех пластиковых ножках с резиновыми уплотнителями.

Внутренняя часть

Поддерживаются материнские платы типоразмера mATX или microITX. На стойке имеются отверстия, используемые для подвода интерфейсных и питающих кабелей. Справа зона которая углублена относительной общей плоскости. В этой части ставятся или два вентилятора 120 мм или радиатор жидкостного охлаждения типоразмером 240 мм.

Но в случае выбора жидкостного охлаждения оптимальная будет схема когда радиатор ставится сверху (до 360 мм), а на боковую только вентиляторы. Связно с тем что «бутерброд из радиатора и вентиляторов» сбоку ограничит место под монтаж видеокарты. Также вентиляторы можно будет добавить на заднюю стенку и два вниз. Стартовый комплект не включает их, приобретаются самостоятельно пользователем именно в том количестве которое будет выбрано и именно те модели, которые выбраны и без переплаты за заводскую комплектацию.

Башенное охлаждение также можно поставить, высотой до 157 мм. Видеокарты длиной до 400 мм. В данный лимит помещаются топовые графические ускорители.

С обратной стороны за материнской платой у 1STPLAYER UVIEW UV6 зона под блок питания и пластина на три накопителя типоразмера 2.5 дюйма или два 3.5 дюймовых. Здесь с запасом места для укладки лишней длины кабелей. И такая раскладка компонентов удобна для подвода кабелей с аккуратным монтажом.

Итоги

1STPLAYER UVIEW UV6 – доступный корпус «аквариум» с продуманной конструкцией и привлекательным внешним исполнением. При компактных габаритах он предлагает хорошие возможности по организации отвода тепла, поддерживаются жидкостные системы с радиатором 360 мм, видеокарты длиной до 400 мм, места для дисков SATA, простота сборки системы, защита от пыли.