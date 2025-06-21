Мини-ПК Peladn Yo1 получил 16-ядерный Ryzen AI MAX+ 395

Бренд Peladn объявил о выпуске мини-ПК Yo1, который основан на 16-ядерном 32-поточном процессоре AMD Ryzen AI MAX+ 395 с тактовой частотой от 3 ГГц до 5.1 ГГц. Новинка также характеризуется переключателем лимитов мощностью на передней панели (55 Вт, 85 Вт и 120 Вт), производительной встроенной графикой Radeon 8060S с тактовой частотой до 2,9 ГГц, до 128 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-8000, двумя портами USB4 40 Гбит/с и тремя USB 3.2 Gen2 Type-A, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, интерфейсом HDMI 2.1, предустановленной операционной системой Windows 11 Pro, корпусом с размерами 221:200:56 мм и массой 1380 грамм. Цена компьютера составляет 1850 долларов.

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