Корпус для материнских плат со скрытыми разъемами. Обзор AZZA COVE CSAZ-570

На лицевой стороне справа стекло окрашено в черный цвет и в нижней части нанесен логотип бренда.
Все четыре комплектных вентилятора с ARGB-подсветкой. По умолчанию они подключены ко встроенному контроллеру. Эффекты переключаются нажатием на кнопку. Для подключения к материнской плате есть переходный кабель.
Стекло не проницаемо для воздуха, это было учтено в конструкции. На правой стенке есть вентиляционная решетка с мелкой сеткой, через которую воздух будут прокачивать три предустановленных на боковое шасси вентилятора.
На верхней вентиляционная решетка с посадочными отверстиями под вентиляторы или радиатор жидкостного охлаждения. Здесь есть противопылевой фильтр с магнитным креплением.
Справа кнопки включения и переключения эффектов подсветки, спаренный аудиоразъем, USB 2.0, USB 3.0 и USB-C.
Семь заглушек под платы расширения у AZZA COVE штампованные, повторная установка не поддерживается. На задней стенке предустановлен 120 мм вентилятор, высоту его положения можно будет регулировать в пределах 3 сантиметров. Расположение блока питания нижнее.
На основании четыре пластиковые ножки с нанесенными резиновыми накладками. Две отдельных пластины противопылевого фильтра и обе крепятся в пазы, ставить и снимать сложно.
Справа от стойки материнской платы во всю высоту расположено шасси с предустановленными тремя вентиляторами. В этой части также можно поставить будет радиатор жидкостного охлаждения 360 мм или 280 мм радиатор на верхнюю стенку. Башенное охлаждение высотой до 170 мм.
Отсек с блоком питания и накопителями отделен от основной камеры металлическим кожухом. На его верхней стенке стека с отверстиями, позволяющими установить два 120 мм вентилятора.
С внутренней стороны две плоскости, та что с шасси для вентиляторов будет ближе к боковой стенке, а та что с платой с большей глубиной. Это необходимо для подключения разъемов и это же упростит укладку кабелей.
Изначально с завода они стянуты в общий пучок нейлоновыми стяжками и дополнительно в комплекте идут пластиковые стяжки. На обратной стороне стойки платы пластина для установки двух 2.5 дюймовых накопителей или одного 3.5 дюймового.
Помимо правой и левой стенки в AZZA COVE можно снять и переднюю, как итог получаем свободный доступ ко всем частям корпуса. Установлен наш рабочий стенд, он располагает всем необходимым для аккуратной и скрытой укладки.