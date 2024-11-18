Корпус для материнских плат со скрытыми разъемами. Обзор AZZA COVE CSAZ-570

Корпус AZZA COVE выполнен в форм-факторе Midi-Tower и две его стенки выполнены из стекла, обеспечивающих 270 градусный обзор установленных компонентов. Из особенностей отмечена поддержка материнских плат с задним подключением разъемов.

Комплектация

Коробка из плотного картона со схематичным изображением корпуса, логотипом бренда и названием модели. Комплект включает переходник для подключения к ARGB-подсветки, пластиковый бокс с винтами различного типа, пластиковые стяжки, карточку с QR-кодом.

Внешний вид

Доступен в белом и черном вариантах исполнения. Как отмечали вначале, левая и передняя стенки выполнены из закаленного стекла. Они между собой соединяются прямым углом без дополнительного металлического уголка, это даст хороший обзор основной камеры.

На лицевой стороне справа стекло окрашено в черный цвет и в нижней части нанесен логотип бренда.

Все четыре комплектных вентилятора с ARGB-подсветкой. По умолчанию они подключены ко встроенному контроллеру. Эффекты переключаются нажатием на кнопку. Для подключения к материнской плате есть переходный кабель.

Стекло не проницаемо для воздуха, это было учтено в конструкции. На правой стенке есть вентиляционная решетка с мелкой сеткой, через которую воздух будут прокачивать три предустановленных на боковое шасси вентилятора.

На верхней вентиляционная решетка с посадочными отверстиями под вентиляторы или радиатор жидкостного охлаждения. Здесь есть противопылевой фильтр с магнитным креплением.

Справа кнопки включения и переключения эффектов подсветки, спаренный аудиоразъем, USB 2.0, USB 3.0 и USB-C.

Семь заглушек под платы расширения у AZZA COVE штампованные, повторная установка не поддерживается. На задней стенке предустановлен 120 мм вентилятор, высоту его положения можно будет регулировать в пределах 3 сантиметров. Расположение блока питания нижнее.

На основании четыре пластиковые ножки с нанесенными резиновыми накладками. Две отдельных пластины противопылевого фильтра и обе крепятся в пазы, ставить и снимать сложно.

Внутренняя часть

AZZA COVE позволяет ставить материнские платы со скрытым подводом питания, соответствующие вырезы рассчитаны как для ATX, так и mATX плат. Первоначально поддержка таких плат была только в дорогих корпусах.

Справа от стойки материнской платы во всю высоту расположено шасси с предустановленными тремя вентиляторами. В этой части также можно поставить будет радиатор жидкостного охлаждения 360 мм или 280 мм радиатор на верхнюю стенку. Башенное охлаждение высотой до 170 мм.

Отсек с блоком питания и накопителями отделен от основной камеры металлическим кожухом. На его верхней стенке стека с отверстиями, позволяющими установить два 120 мм вентилятора.

С внутренней стороны две плоскости, та что с шасси для вентиляторов будет ближе к боковой стенке, а та что с платой с большей глубиной. Это необходимо для подключения разъемов и это же упростит укладку кабелей.

Изначально с завода они стянуты в общий пучок нейлоновыми стяжками и дополнительно в комплекте идут пластиковые стяжки. На обратной стороне стойки платы пластина для установки двух 2.5 дюймовых накопителей или одного 3.5 дюймового.

Сборка

Помимо правой и левой стенки в AZZA COVE можно снять и переднюю, как итог получаем свободный доступ ко всем частям корпуса. Установлен наш рабочий стенд, он располагает всем необходимым для аккуратной и скрытой укладки.

Тесты

Замер уровня шума проводился на расстоянии 40 сантиметров на максимальных оборотах с закрытыми стенками.

Итоги

AZZA COVE – доступный корпус для материнских плат со скрытыми разъемами и не только, оснащенный четырьмя вентиляторами с ARGB-подсветкой. Две стенки из стекла, защита от пыли, поддержка жидкостного охлаждения и высоких башен, видеокарты до 400 мм.