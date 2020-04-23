FSP объявляет о выпуске блока питания Flex ATX 500 Вт 80 Plus Platinum

Команда разработчиков в FSP создала для Intel блок питания Flex ATX 500 W 80 Plus Platinum, предназначенный для малогабаритных ПК Intel NUC нового поколения. Блок питания имеет высокую мощность и высокую эффективность, его шум также составляет менее 40 дБ при выводе при полной нагрузке.  

Самая большая особенность этого полностью цифрового источника питания на 500 Вт (FSP500-30AS) состоит в том, что пользователи могут контролировать или регулировать выходное / входное напряжение, выходной / входной ток, общую выходную мощность и скорость вращения вентилятора самого источника питания с помощью прошивки PMBus. Также пользователи могут точно настроить конфигурации защиты электропитания, такие как точка срабатывания для защиты от перенапряжения.

Комментарии и отзывы Flex ATX 500 Вт
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