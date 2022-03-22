FSP объявляет о выпуске блоков питания, совместимых с Intel PSDG ATX 3.0 и PCIe 5.0

FSP Group, ведущий производитель высокопроизводительных блоков питания, объявляет о соответствии своей продукции требованиям INTEL PSDG ATX 3.0 и PCIe 5.0 для максимального повышения производительности.

Розничные модели линейки блоков питания FSP для потребителей претерпевают серьезные изменения: в них добавлено руководство по проектированию INTEL Power, соответствующее спецификациям ATX 3.0 и PCIe 5.0, что обеспечивает большую мощность и стабильность, специально предназначенные для систем с высокими требованиями. Для традиционных блоков питания требуется три адаптера с 8-контактных на 16-контактные для поддержки новейших графических карт PCIe Gen 5.0. FSP надеется устранить этот недостаток с помощью своей последней версии блоков питания, открывая полную интеграцию со всем новейшим оборудованием на рынке. Недавно обновленные блоки питания серии FSP Hydro G PRO 850 Вт/1000 Вт и Hydro PTM PRO 850 Вт/1000 Вт/1200 Вт оснащены интерфейсом PCIe 5.0 CEM (12VHPWR) и соответствующим 12+4-контактным кабелем. Испытайте беспрецедентный прирост производительности благодаря мощности более 600 Вт, идеально подходящей для новейших энергоемких графических процессоров на рынке. FSP объявляет, что обновленные версии блоков питания будут поставляться с четкой визуальной маркировкой на упаковке, чтобы пользователи могли легко отличить обновленную версию от более старых моделей.