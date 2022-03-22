FSP объявляет о выпуске блоков питания, совместимых с Intel PSDG ATX 3.0 и PCIe 5.0

FSP Group, ведущий производитель высокопроизводительных блоков питания, объявляет о соответствии своей продукции требованиям INTEL PSDG ATX 3.0 и PCIe 5.0 для максимального повышения производительности.

Розничные модели линейки блоков питания FSP для потребителей претерпевают серьезные изменения: в них добавлено руководство по проектированию INTEL Power, соответствующее спецификациям ATX 3.0 и PCIe 5.0, что обеспечивает большую мощность и стабильность, специально предназначенные для систем с высокими требованиями. Для традиционных блоков питания требуется три адаптера с 8-контактных на 16-контактные для поддержки новейших графических карт PCIe Gen 5.0. FSP надеется устранить этот недостаток с помощью своей последней версии блоков питания, открывая полную интеграцию со всем новейшим оборудованием на рынке. Недавно обновленные блоки питания серии FSP Hydro G PRO 850 Вт/1000 Вт и Hydro PTM PRO 850 Вт/1000 Вт/1200 Вт оснащены интерфейсом PCIe 5.0 CEM (12VHPWR) и соответствующим 12+4-контактным кабелем. Испытайте беспрецедентный прирост производительности благодаря мощности более 600 Вт, идеально подходящей для новейших энергоемких графических процессоров на рынке. FSP объявляет, что обновленные версии блоков питания будут поставляться с четкой визуальной маркировкой на упаковке, чтобы пользователи могли легко отличить обновленную версию от более старых моделей.
Комментарии и отзывы FSP
be quiet! расширяет ассортимент блоков питания линейки Pure …
be quiet! расширяет ассортимент блоков питания линейки Pure Компания be quiet! расширяет ассортимент блоков питания линейки Pure Power 11 новыми моделями: Pure Power…
FSP объявляет о выпуске блоков питания, совместимых с Intel …
FSP объявляет о выпуске блоков питания, совместимых с Intel FSP Group, ведущий производитель высокопроизводительных блоков питания, объявляет о соответствии своей пр…
Baseus представил новый блок питания Blade мощностью 100 Вт…
Baseus представил новый блок питания Blade мощностью 100 ВтBlade 100W — новейший блок питания от Baseus. Он легкий и тонкий для своей категории, но рассчитан на пол…
Представлены новые блоки питания PowerHAUS S6 и PowerHAUS M6…
Представлены новые блоки питания PowerHAUS S6 и PowerHAUS M6Компания Chord представила две новые модели блоков питания PowerHAUS S6 и его старший брат PowerHAUS M6. …
AeroCool выпустил блок питания серии Mirage Gold…
AeroCool выпустил блок питания серии Mirage GoldAeroCool представила новую линейку блоков питания Mirage Gold. Они доступны в двух основных вариантах. Бл…
Портативная электростанция Pecron E3000…
Портативная электростанция Pecron E3000Если вы ищете прочную и недорогую портативную электростанцию, новый Pecron E3000 может стать идеальным по…
FSP выпускает новый блок питания мощностью 2400 Вт…
FSP выпускает новый блок питания мощностью 2400 ВтВ преддверии ожидаемого всплеска спроса на высокоэнергетические вычисления компания FSP Group, один из ве…
ADATA представила модульный блок питания XPG CyberCore…
ADATA представила модульный блок питания XPG CyberCoreXPG, быстрорастущий поставщик систем, компонентов и периферийных устройств для геймеров сегодня объявила …
Обзор HIGH POWER Super GD+ 850W (HP1-F850GD-F14C). Модульный блок питания для топовых видеокартОбзор HIGH POWER Super GD+ 850W (HP1-F850GD-F14C). Модульный блок питания для топовых видеокарт
Обзор Fractal Design Ion Gold 650W. Эффективный и тихий блок питанияОбзор Fractal Design Ion Gold 650W. Эффективный и тихий блок питания
Обзор HIPER HPB-600RGB. Недорогой блок питания с подсветкойОбзор HIPER HPB-600RGB. Недорогой блок питания с подсветкой
Обзор 1stPlayer PS-750AR 750W. Недорогой блок питания 80+ GoldОбзор 1stPlayer PS-750AR 750W. Недорогой блок питания 80+ Gold
Обзор AeroCool KCAS PLUS GOLD 650W. Блок питания с высокой эффективностью и ARGB-подсветкойОбзор AeroCool KCAS PLUS GOLD 650W. Блок питания с высокой эффективностью и ARGB-подсветкой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor