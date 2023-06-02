FSP представила мощный блок питания Cannon Pro 2500W

На выставке Computex 2023 компания FSP представила блок питания Cannon Pro мощностью 2500 Вт, что на 25% превышает мощность предыдущей флагманской модели бренда. Cannon Pro 2500W представляет собой блок питания серверного класса, но благодаря своей форм-фактору ATX энтузиасты могут использовать его в настольных системах без каких-либо проблем. Кроме того, он сертифицирован по стандарту ATX 3.0 и поддерживает последний разъём питания PCIe 5.0 (12VHPWR) для питания передовых графических карт GeForce RTX серии 40 от NVIDIA. Что касается мощности, то FSP не является первым производителем, выпустившим блок питания мощностью 2500 Вт, поскольку конкуренты, такие как Super Flower, продемонстрировали аналогичное устройство ещё в 2019 году. Однако FSP предлагает первый блок питания мощностью 2500 Вт с последней сертификацией ATX 3.0.

Также важно отметить, что блок питания Cannon Pro 2500W гордо носит сертификацию 80 Plus Platinum, что означает, что эффективность блока питания составляет не менее 89% при 100% нагрузке. Кроме того, он имеет модульную конструкцию, позволяющую пользователям подключать только необходимые кабели. С мощностью 2500 Вт блок питания может легко питать до четырёх графических карт GeForce RTX 4090. Безусловно, в этом нет никакой необходимости, потому что майнинг умер, а работать с четырьмя видеокартами вы попросту не сможете — они не умеют обрабатывать информацию синхронно. Но такая возможность как минимум имеется.
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