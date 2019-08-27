FSP представляет компактные модульные блоки питания FlexGuru

Компания FSP объявила о выходе новой серии FlexGuru. Компактные блоки питания являются полностью модульными и специально предназначены для использования в IPC, HtPC, Edge Computing и NAS-серверах. Серия FlexGuru содержит модели 250 Вт и 300 Вт, их размер составляет всего 150 x 40,5 x 81,5 мм, и, по заявлению производителя, плотность мощности на 20% выше, чем у других блоков питания такого размера.

Модульная конструкция использует плоские кабели для лучшего распределения кабелей и воздушного потока. FSP снабжает блок питания универсальным держателем, чтобы его можно было разместить в двух направлениях в любом корпусе. По словам производителя, отверстия под винты на 99 процентов совместимы с существующими на рынке корпусами flex-atx для ПК. Подача охлаждается 40-мм вентилятором.

На данный момент еще не известно, когда на рынке появятся новые блоки питания FSP FlexGuru. Версия на 500 Вт также будет доступна в будущем.