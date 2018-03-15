FSP выпускает новые корпуса CMX330 ATX

FSP рада объявить о своих новых игровых корпусах для ПК Mid-tower CMT 330. CMT 330, корпус для геймеров с любым бюджетом, предлагает гибкость для интеграции воздушного охлаждения, «все-в-одном» или кастомного жидкостного охлаждения.CMT330 отличается тем, что он поддерживает установку двух Blu-ray привода или другой 5¼-дюймовый модуль, а CMT520 оснащен современным закаленным стеклом и RGB-подсветкой, сохраняя при этом большой приток воздуха. Оба CMT330 и CMT520 поставляются с предустановленными вентиляторами, чтобы удовлетворить основную потребность в воздушном охлаждении. Оба варианта используют ту же внутреннюю компоновку для поддержки больших материнских плат ATX с 8 PCI Express-картами. Поддерживается установка процессорных кулеров высотой до 163мм, видеокарты (423 мм), 4x 2.5"и 2x 3.5" дисков.