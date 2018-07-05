Фаблет BQ 6015L Universe получил современный дизайн

Российский бренд BQ представил бюджетный 6-дюймовый фаблет с разрешение 1528 на 720 точек. В основе устройства Meitu M9 лежит процессор Qualcomm Snapdragon 435. Объем оперативной памяти составляет 3 Гбайт. Основная камера новинки получила объектив с разрешением 13 мегапикселей и диафрагмой f/2,0. Фронтальную камеру снабдили датчиком разрешения на 16 мегапикселей с такой же светосилой. За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 3000 мА.ч. В качестве ОС выступит Android 8.0 Oreo. Приобрести смартфон можно за 12 990 рублей.