Фаблет Lenovo Phab 3 с 7,8-дюймовым дисплеем, батареей на 5180 мАч и Android 9

Фаблеты - это телефоны с дисплеями, которые можно было бы считать маленькими планшетами или большими телефонами. Китайский производитель Lenovo выпустил Phab в 2015 году с 7-дюймовым HD-экраном и 6,4-дюймовым Phab 2 Pro в 2016. Последний был первым широко продаваемым телефоном, который включает функции Project Tango AR от Google. На сайте Федеральной комиссии по связи (FCC) США было обнаружено устройство Lenovo Tab V7. Имея номера моделей PB-6505M и PB-6505MC, есть предположение, что это устройство будет Phab 3.

Габариты новинки 178 х 86 мм, а диагональ будет равна 198 мм. Также указана точная емкость аккумулятора, которая составит 5180 мА•ч. Устройство будет оснащено двухдиапазонным Wi-Fi, камерой на задней панели, вспышкой и сканером отпечатков пальцев. Он будет иметь форм-фактор телефона и 3 ГБ оперативной памяти. Дисплей будет иметь разрешение 1080 x 2160 Full HD +. Мобильная платформа Snapdragon 450 и Android 9 Pie из коробки.