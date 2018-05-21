Фаблет Xiaomi Mi Max 3 не выпустят раньше июля

Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь заявил о том, что дебюта фаблета Mi Max 3 не стоит ждать раньше июля. Ранее ходили слухи о том, что аппарат будет представлен в конце мая вместе с флагманским Mi7. Точную дату презентации Цзюнь не назвал, как и подробности о характеристиках. Если верить предыдущим утечкам, фаблет оснастят 6,99-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, сдвоенной камерой на основе сенсоров Sony IMX363 либо Samsung S5K217 и S5K5E8, аккумулятором на 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 3.0, чипсетом Snapdragon 660, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти в топовый модификации и Snapdragon 636, 3 ГБ ОЗУ и 64-ГБ встроенной памяти в обычной модификации. В качестве операционной системы ожидается Android 8.1 Oreo.