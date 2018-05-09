Фаблет Xiaomi Redmi S2 будет комплектоваться процессором Snapdragon 625

Стало известно, что смартфон Xiaomi Redmi S2 уже доступен для предзаказа на одном известном китайском интернет-магазине за 165 долларов. Гаджет Redmi S2 получил 5.99-дюймовый дисплей с разрешением 1440*720 пикселей и двойную основную камеру. В основе устройства ляжет процессор Snapdragon 625 и флеш-накопитель — 16 Гбайт. Емкость аккумулятора равна 3000 мА.ч. Модель Redmi S2 будет поставляться с операционной системой Android 8.1 Oreo. Предусмотрены модули Wi-Fi и Bluetooth 4.2, поддержка карт памяти до 128 Гб и сканер пальцевых отпечатков. Анонс новинки Redmi S2 ожидается в первой половине мая.