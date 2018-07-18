Face ID покорила рынок

Некоторое время назад компания Apple показала свой сканер отпечатков пальцев и тот прямо взорвал рынок. Буквально каждая вторая компания стала копировать эту фишку и показывать свои собственные варианты сканеров, пусть и не всегда удачных. Теперь пришла эра сканеров лица — Apple вновь сделала революцию. Сканер лица позволяет не переживать о пальцах — иногда они могут быть влажные или грязные, а смартфон разблокировать хочется. Тут сканер прийдется просто идеально. Второй момент — он реально быстрее и точнее работает, хотя уровень защиты у продукта заметно выше. Вот и получается, что производители посмотрели и решили — нужно развивать технологию и делать себе что-то подобное. Сейчас довольно много аналогов, которые работают не очень хорошо, но и технологии на месте не стоят.