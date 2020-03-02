Facebook отменяет ежегодную конференцию F8

2020-03-02, Автор - Ramil; Продукт - Facebook; [33]
Компания Facebook проводила ежегодную Facebook F8 Developer Conference конференцию в мае.

В официальном объявлении компании Facebook говорится, что компания обеспокоена растущей ситуацией над гриппом COVID-19, и приняла решение отменить собственную выставку информационных технологий. В приоритетах компании безопасность и здоровье партнеров и гостей мероприятия.

Вместо выставки компания Facebook планирует вести презентацию в прямом эфире. Напомним, что это не первое событие которое было отменено из за гриппа.

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