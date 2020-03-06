Facebook работает над редизайном приложения iOS Messenger

2020-03-06, Автор - Ramil; Продукт - Facebook iOS Messenger; [73]
Приложение Facebook iOS Messenger на данный момент содержит вкладку Чат и Люди. Интерфейс был обновлен и предлагает максимальную простоту использования.

Работа ведется и над производительностью. Производительность выросла в два раза. Теперь Facebook iOS Messenger более компактный и простой. Facebook упростил код приложения Messenger для iOS на 85 процентов. Это обеспечивает ускоренную загрузку приложения и объем памяти которое необходимо для установки.

Обновленная версия Facebook iOS Messenger доступен для загрузки в магазине App Store.

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