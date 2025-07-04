Fairphone 6 получил 10 баллов за ремонтопригодность

Новый смартфон Fairphone 6 стал компактнее и практичнее своих предшественников, но при этом не потерял в ремонтопригодности. Например, в тесте на пригодность устройства к разбору и ремонту от iFixit он получил идеальные 10 из 10 баллов — несмотря на то, что теперь аккумулятор нельзя заменить без инструмента. Впрочем, весь процесс по-прежнему остаётся простым — для замены батареи (как и для большинства других операций) нужна только стандартная отвёртка Torx T5. Всего семь винтов отделяют вас от замены аккумулятора, и, как показала сама компания, на это уходит около двух минут — от выключения смартфона до его повторного запуска с новым элементом питания. Винты понадобились из-за новой, более тонкой конструкции батареи в мягком корпусе.

Единственное место, где используется клей — это материнская плата. Именно её Fairphone не рекомендует ремонтировать самостоятельно. Всё остальное — от USB Type-C-разъёма до отдельных модулей камеры — можно заменить без особого труда. Запасные части будут доступны на сайтах Fairphone и iFixit. Также задняя крышка теперь съёмная, и это даёт возможность использовать сменные аксессуары, похожие на те, что предлагает CMF Phone Pro 2. Однако идеальная ремонтопригодность сопровождается определёнными компромиссами по характеристикам. Тыльная камера с двумя модулями довольно простая, процессор Snapdragon 7s Gen 3 можно назвать средним по мощности, а порт USB ограничен медленным стандартом USB 2.0. Но для кого-то это не проблема.