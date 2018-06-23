Фестиваль AFP объявил дресс-код этого года

Фестиваль современной музыки, технологий и искусства Alfa Future People 2018 заявил, что в этом году официальный дресс-код мероприятия будет в серебряных тонах. Для тех, кто подойдет к этому вопросу наиболее ответственно и оденется максимально ярко и необычно, организаторы обещают выделить специализированную площадку прямо перед главной сценой, имея возможность быть ближе всех к своим любимым исполнителям. Также, стоит отметить, для посетителей фестиваля в серебряной одежде увеличивается шанс попасть в aftermovie, ролик, где рассказывается о том, как прошел фестиваль прошлого года.Напомним, что в этом году AFP будет проходить уже пятый раз на площадке в Большом Козино Нижегородской области. Хедлайнерами этого года станут: Alesso, Afrojack, Tiesto и Steve Aoki, а всего за три дня фестиваля его посетят более 100 исполнителей. На мероприятии будут установлены четыре сцены: Main Alfa Stage, Bass Stage, Miller Future Music, Showcast stage by Alfa-Bank. Оформить билеты можете по ссылке: afp.ru