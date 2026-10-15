Фишки нового пульта Apple TV 4K работают со старыми моделями

Только эти модели оснащены новым сетевым процессором N1 с поддержкой технологии Bluetooth Channel Sounding — она позволяет с высокой точностью определять местоположение пульта по аналогии с AirTag, причём для этого не требуется чип UWB. То есть пользователю не придётся полностью менять свою телевизионную приставку — достаточно просто купить пульт и новая функция поиска тоже будет работать. Проблема только в том, что 59 долларов за просто пульт к телевизору — достаточно дорогостоящее удовольствие, да и работает эта фишка только на самых новых смартфонах производителя, а они тоже стоят довольно дорого. Впрочем, если вы частенько теряете пульт от телевизора и не хотите его постоянно искать по дому, можно смело посмотреть в сторону этого нововведения, особенно когда устройство попадёт в продажу.