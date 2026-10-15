Фишки нового пульта Apple TV 4K работают со старыми моделями

Оказалось, что покупать новую Apple TV 4K ради обновлённого пульта Siri Remote с поддержкой Find My и встроенным динамиком необязательно — он совместим со всеми моделями приставки, начиная с Apple TV HD, и доступен для отдельной покупки за 59 долларов. Предыдущие версии Siri Remote уже позволяли искать потерянный пульт с помощью базовой функции iOS, однако новая модель предлагает более продвинутые возможности. Теперь она поддерживает Find My, но есть важный нюанс — чтобы видеть точное расстояние до пульта на экране iPhone, например 6 метров, а не просто указание «далеко» или «близко», потребуется iPhone Duo, iPhone Air или iPhone 17 и новее, за исключением iPhone 17e.

Только эти модели оснащены новым сетевым процессором N1 с поддержкой технологии Bluetooth Channel Sounding — она позволяет с высокой точностью определять местоположение пульта по аналогии с AirTag, причём для этого не требуется чип UWB. То есть пользователю не придётся полностью менять свою телевизионную приставку — достаточно просто купить пульт и новая функция поиска тоже будет работать. Проблема только в том, что 59 долларов за просто пульт к телевизору — достаточно дорогостоящее удовольствие, да и работает эта фишка только на самых новых смартфонах производителя, а они тоже стоят довольно дорого. Впрочем, если вы частенько теряете пульт от телевизора и не хотите его постоянно искать по дому, можно смело посмотреть в сторону этого нововведения, особенно когда устройство попадёт в продажу.