Final выпускает беспроводные наушники UX3000 с ANC

Final наиболее известна своим широким ассортиментом наушников ориентированных на аудиофилов. Производитель выпустил беспроводные наушники UX3000 с ANC и гибридной технологией шумоподавления. Мягкое текстурированное покрытие Shibo обеспечивает красивую поверхность, превосходную устойчивость к загрязнениям и отпечаткам пальцев.

Наушники выполнены в стиле минимализм. Они поддерживают кодеки SBC, aptX и AAC, а также поддерживают aptX LL — кодек с малой задержкой, обеспечивающий высококачественный звук с минимальной задержкой.

Оголовье можно сложить для компактного хранения, что упрощает переноску, а прилагаемый мягкий чехол обеспечивает мягкую защиту от царапин во время транспортировки. Частотная характеристика: 20 Гц - 20 кГц. Автономность устройства достигает 25 часов с активным шумоподавлением и до 35 часов без активного шумоподавления. UX3000 поддерживает двойное соединение, что означает, что пользователи могут одновременно подключать два устройства Bluetooth.

В комплектацию входит зарядный кабель USB Type-C, аудиокабель 3,5 мм, сумка для переноски.

Рекомендованная цена наушников составляет 149 долларов.