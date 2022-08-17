Фиолетовый Samsung Galaxy S22 появился в продаже

Компания Samsung выпустила в китайскую продажу новую версию смартфона Galaxy S22 в расцветке Bora Purple. Её цена составляет 735 долларов за вариант с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, а также 885 долларов за 8/256 ГБ.

Напомним, что Galaxy S22 характеризуется 6,1-дюймовым Dynamic AMOLED 2X-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления от 10 до 120 Гц и максимальной яркостью 1300 кд/кв.м, аккумулятором на 3700 мАч, поддержкой 25-Вт проводной зарядки и 15-Вт беспроводной, поддержкой Wi-Fi 6, процессором Exynos 2200, корпусом из армированного алюминия и с защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus+ спереди и сзади, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация OIS), 10 Мп (3-кратный оптический зум с OIS) и 12 Мп (сверхширик), защитой от воды и пыли (степень IP68), поддержкой 5G и ультразвуковым подэкранным сканером отпечатков.