Фиолетовый iPhone 12 появился в продаже

Компания Apple дала старт мировым продажам iPhone 12 mini и iPhone 12 в фиолетовой расцветке. В Соединённых Штатах iPhone 12 mini оценен в 700 долларов за версию с 64 ГБ флеш-памяти, а iPhone 12 – в 800 долларов. В России смартфоны доступны по цене в 70 и 80 тысяч рублей соответственно.

Отметим, что фиолетовые iPhone 12 и iPhone 12 mini поставляются с предустановленной операционной системой iOS 14.5, которая была выпущена несколько дней назад. Апдейт привносит поддержку Apple Watch для разблокировки смартфона при ношении маски, поддержку AirTag, обновленные настройки конфиденциальности и прочие нововведения.