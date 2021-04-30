Фиолетовый iPhone 12 появился в продаже

Компания Apple дала старт мировым продажам iPhone 12 mini и iPhone 12 в фиолетовой расцветке. В Соединённых Штатах iPhone 12 mini оценен в 700 долларов за версию с 64 ГБ флеш-памяти, а iPhone 12 – в 800 долларов. В России смартфоны доступны по цене в 70 и 80 тысяч рублей соответственно.

Отметим, что фиолетовые iPhone 12 и iPhone 12 mini поставляются с предустановленной операционной системой iOS 14.5, которая была выпущена несколько дней назад. Апдейт привносит поддержку Apple Watch для разблокировки смартфона при ношении маски, поддержку AirTag, обновленные настройки конфиденциальности и прочие нововведения.
Комментарии и отзывы iPhone 12
Новости:
Vivo Y20s появился на Филиппинах

Китайский производитель мобильных телефонов Vivo представила новый смартфон Vivo Y20s в Филиппинах со сто...
LG продолжит предоставлять обновления для своих смартфонов

Компания LG объявила о выходе из бизнеса смартфонов по всему миру к 31 июля. Тем не менее, она заявила, ч...
Redmi K40 получил новый цветовой вариант Ink Feather

В феврале серия смартфонов Redmi K40 была официально запущена в Китае. Теперь смартфон Redmi K40 был выпу...
Опубликована фотоподборка с камеры смартфона Xiaomi Mi 11i

Вчера компания Xiaomi опубликовала фотографии, сделанные на макро-модуль камеры смартфона Mi 11i, а уже с...
Смартфон Tecno Spark 7 ожидается на следующей неделе

В сети появилась утечка, что компания Tecno Mobile анонсирует новый смартфон под названием Tecno Spark 7 ...
Обзор Nebula Mars II Pro. Портативный проектор со встроенной акустикой и AndroidОбзор Nebula Mars II Pro. Портативный проектор со встроенной акустикой и Android
Обзор ADATA Falcon 512 GB (AFALCON-512G-C). Быстрый М.2 диск с 5-летней гарантиейОбзор ADATA Falcon 512 GB (AFALCON-512G-C). Быстрый М.2 диск с 5-летней гарантией
Обзор EZVIZ C8C. Наружная камера с круговым обзоромОбзор EZVIZ C8C. Наружная камера с круговым обзором
Обзор Verbatim Store 'n' Go USB 3.2 256 ГБ (Verbatim 53249). Быстрый внешний дискОбзор Verbatim Store 'n' Go USB 3.2 256 ГБ (Verbatim 53249). Быстрый внешний диск
Обзор HIPER Iot Humidifier 2.2L Wi-Fi. Умный увлажнитель воздухаОбзор HIPER Iot Humidifier 2.2L Wi-Fi. Умный увлажнитель воздуха
Обзор DIGMA Plane 1584S (2018). Базовый ...
Обзор DIGMA Plane 1584S (2018). Базовый В центре внимания 10-дюймовый недорогой планшет DIGMA Plane 1584S, располагающий 1 Гбайт оперативной и 8 ...
Redmi K40 окажется тонким смартфоном...
Redmi K40 окажется тонким смартфономКитайский регулятор Redmi K40 раскрыл новые подробности о смартфоне Redmi K40, который будет представлен ...
Обзор Polaris PCM 2020. Универсальная ко...
Обзор Polaris PCM 2020. Универсальная коКофе в капсулах или молотый? А если в капсулах, то Nespresso или Dolce Gusto? У каждого из этих типов кап...
Samsung Galaxy A52 будет стоить 270 евро...
Samsung Galaxy A52 будет стоить 270 евроОдин из кенийских магазинов раскрыл стоимость смартфона Samsung Galaxy A52 5G, который еще не был предста...
OnePlus Nord N10 5G получает новое обнов...
OnePlus Nord N10 5G получает новое обновСмартфон OnePlus Nord N10 5G получил новое обновление OxygenOS, которое приносит улучшения сети и системы...
Realme представила аппаратные геймпады д...
Realme представила аппаратные геймпады дRealme только что запустила серию Narzo 30 в Индии, и наряду с линейкой смартфонов бренд также анонсирова...
OPPO Reno 10x Zoom получил Android 11...
OPPO Reno 10x Zoom получил Android 11В конце января OPPO начала набор бета-тестеров ColorOS 11 на основе операционной системы Android 11 для O...
Складной телефон Vertu Ayxta Fold 5G зап...
Складной телефон Vertu Ayxta Fold 5G запAyxta Fold 5G - это просто модифицированная версия Royole Flexpai 2. ...
Компания Mushkin представила два новых н...
Компания Mushkin представила два новых нКомпания Mushkin представила два новых твердотельных накопителя серии Gamma и Delta. Обе новинки использу...
Redmi K40 не будет поддерживать беспрово...
Redmi K40 не будет поддерживать беспровоКомпания Xiaomi официально объявила о том, что смартфон Redmi K40 не получит поддержку беспроводной заряд...
Обзор Monster Hunter: Rise. Уверенная за...
Обзор Monster Hunter: Rise. Уверенная заВ оригинальной Monster Hunter разработчикам из Capcom удалось из унылого симулятора охоты сделать по-наст...
Redmi K20 получает стабильную ОС Android...
Redmi K20 получает стабильную ОС AndroidXiaomi начала выпуск обновления для смартфона Redmi K20. Изначально, устройство поставлялось с MIUI 10 на...
Обзор SVEN MS-2080. Универсальная акустика 2.1Обзор SVEN MS-2080. Универсальная акустика 2.1
Обзор ID-COOLING ICEFLOW 240 VGA. Тесты с заменой охлаждения GIGABYTE RTX 2080 Ti (GV-N208TAORUS X-11GC)Обзор ID-COOLING ICEFLOW 240 VGA. Тесты с заменой охлаждения GIGABYTE RTX 2080 Ti (GV-N208TAORUS X-11GC)
Обзор HIPER Retro S. Недорогая портативная колонка в стиле ретроОбзор HIPER Retro S. Недорогая портативная колонка в стиле ретро
Обзор AeroCool AERO BRONZE 650M (ACPB-AR65AEC.1M). Недорогой модульный блок питанияОбзор AeroCool AERO BRONZE 650M (ACPB-AR65AEC.1M). Недорогой модульный блок питания
Обзор Polaris PWK 1759CGL. Электрический чайник с упрощенным заливанием водыОбзор Polaris PWK 1759CGL. Электрический чайник с упрощенным заливанием воды
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:

2006-2021 © MegaObzor