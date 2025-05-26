Фирменный чип Xiaomi оказался крайне производительным

На этой неделе компания Xiaomi представила собственный флагманский процессор для смартфонов и планшетов Xring O1, который дебютировал в Xiaomi 15S Pro и Xiaomi Pad 7 Ultra. И специалисты из издания Geekerwan провели технический разбор чипа, чтобы показать, что компания использует действительно серьёзно кастомизированный чип. Процессор производится по техпроцессу TSMC N3E — тому же, что и Dimensity 9400 от MediaTek. Кроме того, он использует аналогичные компоненты — производительное ядро Cortex-X925 и графику Immortalis-G925. Однако архитектура у Xring O1 существенно отличается. К примеру, в Xring O1 установлены сразу два ядра Cortex-X925, тогда как у конкурентов обычно одно ядро такого типа. Xiaomi также обошла архитектуру Cortex-X4 и выбрала две версии Cortex-A725 для производительных и энергоэффективных ядер, дополнив их двумя Cortex-A520.

Особенно интересна реализация ядер Cortex-A725 — они разбиты на два кластера (четыре ядра под высокую производительность и два для энергоэффективной работы). Судя по снимкам кристалла, эффективные Cortex-A725 заметно крупнее и работают на сниженной частоте (1,9 ГГц против 3,4 ГГц), но достаточно производительны, чтобы в некоторых случаях обходиться даже без Cortex-A520. Результаты впечатляют — Xring O1 превосходит Dimensity 9400 по производительности и энергоэффективности процессора. До уровня Snapdragon 8 Elite он немного не дотягивает, но отставание минимально, что, конечно, впечатляет.
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