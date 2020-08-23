Фирменный стилус S-Pen оценен в 40 долларов

На официальном сайте Samsung обнаружилась страница фирменного стилуса S-Pen для флагманских смартфонов Galaxy Note20. Отмечается, что аксессуар появится в продаже уже «скоро» по цене в 40 долларов. Он будет доступен в чёрной, зелёной, бронзовой, белой и серой расцветках.

Топовый Samsung Galaxy Note20 Ultra оснащается 6,9-дюймовым загнутым на края Dynamic AMOLED 2X-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, разрешением WQHD+, соотношением сторон 19,3:9 и временем отклика 9 мс, врезанной в экран 10-Мп фронтальной камерой, фирменным чипсетом Exynos 990 с модемом 5G Exynos Modem, основной камерой с модулями на 12-Мп, 108-Мп и 12-Мп с 5-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией, защитой от воды и пыли IP68, ультразвуковым дактилоскопом с отдельным чипом безопасности, аккумулятором на 4500 мАч, быстрой проводной и беспроводной зарядкой и стереодинамиками от AKG с поддержкой Dolby Atmos.