Fitbit Charge 4 фитнес-трекер с защитой от воды

2020-04-04, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Fitbit Charge 4; [69]
Компания Fitbit представила четвертое поколение своих фитнес-трекер с названием Charge 4.

Fitbit Charge 4 предназначен для отслежки здоровья пользователя, так как он умеет определять уровень кислорода в крови, отслеживать частоту сокращения сердца, количество сожжённых в течение дня калорий, состояние женского здоровья, а также качество сна.

С помощью приложения Active Zone Minutes, трекер способен определяет уровни активности пользователя. В результате начисляются баллы за каждую минуту в зоне пульса сжигания жира.

Новая модель трекера получила встроенный GPS-модуль, теперь можно отслеживать расстояние без смартфона.

Корпус защищен от воды.

Автономность фитнес-трекера составляет до 7 дней без использования GPS модуля, а включенным модулем до 5 дней работы. Также добавили интеграцию со стриминговым сервисом Spotify, теперь управлять плейлистами на Android и iOS можно с помощью фитнес-трекера.

Фитнес-трекер Fitbit Charge 4 можно будет приобрести за 150 долларов.

Комментарии и отзывы Fitbit Charge 4
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