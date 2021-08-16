Fitbit Charge 5 слили в сеть задолго до релиза

Fitbit Charge 4 был анонсирован в марте прошлого года, а теперь, похоже, что Fitbit готовится к запуску Fitbit Charge 5 в качестве своей модели-преемника. Всё дело в том, что известный аналитик Эван Бласс поделился рендерами Charge 5 в высоком разрешении, что указывает на то, что его запуск может быть близок. Просочившиеся рендеры показывают, что Fitbit Charge 5 будет доступен как минимум в трех цветовых вариантах, но, к сожалению, информации о характеристиках фитнес-трекера нет. Впрочем, стоит отметить, что текущая модель Charge 4 поставляется с OLED-панелью с подсветкой. И просочившиеся изображения подтверждают, что Charge 5 будет оснащен, естественно, цветным сенсорным экраном. Кроме того, инсайдер заявил, что будучи фитнес-трекером, Charge 5 предложит оптический датчик частоты сердечных сокращений и датчик SpO2 для определения содержания кислорода в крови.

Это крайне приятный бонус, на самом деле, так как обычно подобные функции получали только очень дорогие модели браслетов. А ещё дата 23 октября, указанная на дисплее, может быть датой запуска Charge 5 — надеемся, что производитель не будет с этим затягивать, особенно если учитывать, что рынок браслетов для спорта сильно опустел в последнее время. Напомним, Fitbit Charge 4 оснащен сенсорным OLED-дисплеем, он может работать до 7 дней без подзарядки, однако с включенным GPS он может работать всего пять часов. Также устройство предоставляет отслеживание сердечного ритма 24/7, датчик SpO2, отслеживание сна, сеансы управляемого дыхания, отслеживание активности и целевые режимы упражнений.