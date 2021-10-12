Fitbit Luxe получает новые функции в крупном обновлении

Fitbit запустила крупное обновление Fitbit Luxe, своего фитнес-трекера, который был запущен еще в апреле 2021 года. В первом крупном обновлении устройства Fitbit запустил несколько новых функций с версией 1.151.16. Некоторые из этих функций взяты из флагманской модели Charge 5 , выпущенной в прошлом месяце. Fitbit Luxe получит постоянно включенный дисплей. Хотя это существенно повлияет на 5-дневное время автономной работы Luxe.

Следующее крупное обновление, Fitbit Luxe теперь может использовать датчик SpO2 для получения показателя насыщения крови кислородом на панели показателей здоровья. И наконец, на Fitbit Luxe теперь можно увеличить размер текста, что упростит просмотр уведомлений и данных на экране.