Fitbit Luxe получает новые функции в крупном обновлении

Fitbit запустила крупное обновление Fitbit Luxe, своего фитнес-трекера, который был запущен еще в апреле 2021 года. В первом крупном обновлении устройства Fitbit запустил несколько новых функций с версией 1.151.16. Некоторые из этих функций взяты из флагманской модели Charge 5 , выпущенной в прошлом месяце. Fitbit Luxe получит постоянно включенный дисплей. Хотя это существенно повлияет на 5-дневное время автономной работы Luxe.

Следующее крупное обновление, Fitbit Luxe теперь может использовать датчик SpO2 для получения показателя насыщения крови кислородом на панели показателей здоровья. И наконец, на Fitbit Luxe теперь можно увеличить размер текста, что упростит просмотр уведомлений и данных на экране.
Комментарии и отзывы Fitbit Luxe
Фитнес-браслет Amazon Halo View оценен в $80…
Фитнес-браслет Amazon Halo View оценен в $80Компания Amazon пополнила ассортимент фитнес-браслетов моделью Halo View, который похож на Halo Band, но …
Смарт-часы Huawei Watch 3 вышли в России…
Смарт-часы Huawei Watch 3 вышли в РоссииКомпания Huawei дала старт российским продажам умных часов Watch 3 и Watch 3 Pro, которые оценены в 30 и …
На часах с Wear OS 2 запустили YouTube Music с оффлайн-просл…
На часах с Wear OS 2 запустили YouTube Music с оффлайн-прослУ нас просто шикарные новости — сервис YouTube Music запускается на некоторых умных часах Wear OS 2 с сег…
Смарт-часы Oppo Watch Free оценены в $85…
Смарт-часы Oppo Watch Free оценены в $85Компания Oppo объявила о выпуске умных часов Oppo Watch Free, которые появятся в продаже 30 сентября по ц…
Умные часы Oppo Watch 2 показали на фото…
Умные часы Oppo Watch 2 показали на фотоАвторитетный информатор Эван Бласс поделился качественными изображениями смарт-часов Oppo Watch 2, официа…
Умные часы Oppo Watch 2 представят с чипом Snapdragon…
Умные часы Oppo Watch 2 представят с чипом SnapdragonOppo выпускает новое поколение умных часов Oppo Watch 2 в Китае. …
Vivo Watch 2 с поддержкой eSIM…
Vivo Watch 2 с поддержкой eSIMПоследний месяц был интенсивным для vivo: смартфоны запускались по всему миру - серия X70 дебютировала в …
Рендеры смарт-часов Amazfit GTR 3, GTR 3 Pro и GTS 3…
Рендеры смарт-часов Amazfit GTR 3, GTR 3 Pro и GTS 3По слухам, на следующей неделе в Китае компания Amazfit представит трио новых умных часов GTR 3, GTR 3 Pr…
Обзор Mibro Air. Недорогие умные часы с круглым дисплеемОбзор Mibro Air. Недорогие умные часы с круглым дисплеем
Обзор Cubot C3. Умные часы с круглым дисплеемОбзор Cubot C3. Умные часы с круглым дисплеем
Обзор HONOR Band 6. Гибрид браслета и часов с AMOLED-дисплеемОбзор HONOR Band 6. Гибрид браслета и часов с AMOLED-дисплеем
Обзор CUBOT W03. Недорогие умные часыОбзор CUBOT W03. Недорогие умные часы
Обзор Amazfit Bip U. Новый тип дисплея и датчик уровня насыщения кислорода в кровиОбзор Amazfit Bip U. Новый тип дисплея и датчик уровня насыщения кислорода в крови
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor