Fitbit готовит новые устройства Versa, Sense и Luxe

Часы Versa и Sense появились под кодовыми именами Hera и Rhea в приложении Fitbit. Оба этих устройства имеют разрешение 336 x 336 пикселей, то есть тот же экран, который использовался в предыдущих версиях и источник считает, что они действительно являются новыми вариантами этих двух серий. Похожая ситуация и с Fitbit Luxe — часы имеют узкий ремешок который в первую очередь ориентирован на людей, которым нужен шикарный модный аксессуар. Экран имеет разрешение 124 х 208 пикселей, как у первой версии Luxe. Программное обеспечение для этих будущих устройств называется «Bridge», что представляет собой метод подключения, при котором данные передаются через Bluetooth.