Fitbit готовит новые устройства Versa, Sense и Luxe

Fitbit был приобретен Google в 2019 году и регулирующим органам потребовалось два года, чтобы одобрить сделку. Однако, согласно последним слухам, даже сделки Fitbit все еще использует старую платформу. В отчете говорится, что появятся три новых устройства, и ни одно из них не будет оснащено платформой Google. По данным Google, смарт-часы Fitbit Versa 4 и Fitbit Sense 2, а также браслет Fitbit Luxe 2 находятся в разработке с собственным интерфейсом от бренда.

Часы Versa и Sense появились под кодовыми именами Hera и Rhea в приложении Fitbit. Оба этих устройства имеют разрешение 336 x 336 пикселей, то есть тот же экран, который использовался в предыдущих версиях и источник считает, что они действительно являются новыми вариантами этих двух серий. Похожая ситуация и с Fitbit Luxe — часы имеют узкий ремешок который в первую очередь ориентирован на людей, которым нужен шикарный модный аксессуар. Экран имеет разрешение 124 х 208 пикселей, как у первой версии Luxe. Программное обеспечение для этих будущих устройств называется «Bridge», что представляет собой метод подключения, при котором данные передаются через Bluetooth.