Fitbit готовится к выпуску новых умных часов Fitbit Sense 2 и Fitbit Versa 4

Как сообщается, этой весной Fitbit планирует выпустить две пары новых умных часов, которые станут преемниками существующих моделей Fitbit Sense 2 и Fitbit Versa 4. Согласно веб-сайту, Fitbit отказался от сенсорных поверхностей Versa 3 в пользу физической кнопки, которую можно увидеть на правой стороне просочившегося изображения. Однако визуально мало что изменилось между Versa 3 и Versa 4, это означает, что существующие аксессуары останутся совместимыми с новой моделью.

В марте компания сообщила, что грядущие умные часы под кодовым названием «Hera» или «Rhea» будут оснащены дисплеем с разрешением 336 x 336 пикселей. Судя по всему, Versa 4 будет использовать платформу ОС Fitbit а не Wear OS 3.
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