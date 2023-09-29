Фитнес-браслет Fitbit Charge 6 оценен в 160 долларов

Компания Google и принадлежащий ей бренд Fitbit представила фитнес-браслет Fitbit Charge 6, который появится в продаже до конца осени по цене в 160 долларов. Новинку оснастили 1,04-дюймовым AMOLED-экраном, модулями NFC и GPS, датчиками для отслеживания частоты сердечных сокращений и уровня кислорода в крови, возможностью снимать электрокардиограмму, временем автономной работы до 7 дней, боковой аппаратной кнопкой для навигации, которой не было в последних трех поколениях браслета, 40 спортивными режимами и поддержкой сервиса Google. Последнее включает, к примеру, бесконтактные платежи через Google Wallet, навигацию через Google Maps и управлением музыкой на телефоне через YouTube Music.