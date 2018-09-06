Фитнес-браслет Honor Band 4 получил модуль NFC

Представлен фитнес-браслет Honor Band 4 в двух версиях: стандартной и для людей, увлекающихся бегом. Аппарат получил сенсорный 0,95-дюймовый экран, модуль NFC и широкий набор данных. Гаджет сможет собирать частоту сердечных сокращений, количество сделанных шагов, потраченные калории, качество и продолжительность сна. Новинке не страшны погружения под воду на глубину до 50 метров. Для обмена данными со смартфоном служит беспроводная связь Bluetooth. Старт продаж устройства ожидается уже в ближайшее время.