Фитнес-браслет Honor Band 7 появился в продаже

Компания Honor дала старт китайским продажам фитнес-браслета Honor Band 7, который был представлен в самом конце 2022 года. Новинка доступна для покупки по цене в 30 долларов. Напомним, что браслет характеризуется 1,47-дюймовым AMOLED-экраном с плотностью пикселей 282 PPI на дюйм и защитным изогнутым стеклом 2,5D, улучшенными датчиками для измерения ЧСС и SpO2, 96 режимами тренировок, аккумулятором со временем автономной работы до двух недель, возможностью управлять музыкой со смартфона и запускать фото или видеосъемку.

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