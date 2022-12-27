Фитнес-браслет Redmi Band 2 оценили в 23 доллара

Компания Xiaomi пополнила ассортимент фитнес-браслетов моделью Redmi Band 2, главной особенностью которой стал крупный 1,47-дюймовый AMOLED-дисплей (на 79% больше, чем у предыдущего поколения). Новинка также характеризуется 100 сменных циферблатов, шестью расцветками браслетов, массой всего 14,9 грамма, толщиной 9,99 мм, возможностью измерения частоты сердечных сокращений и уровня кислорода в крови, поддержкой 30 режимов тренировок, защитой от воды в соответствии со степенью 5 АТМ и временем автономной работы до двух недель. Цена устройства на домашнем китайском рынке составила 23 доллара.