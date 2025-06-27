Фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 10 оценили в 4290 рублей

Отечественные ритейлеры начали российские продажи представленного вчера в Китае фитнес-браслета Xiaomi Smart Band 10. Базовая версия оценена в 4290 рублей, а керамическая – в 5990 рублей. Напомним, что устройство получило 1,72-дюймовый AMOLED-дисплей с плотностью пикселей 326 PPI, частотой обновления 60 Гц, максимальной яркостью 1500 нит и очень узкие рамками, металлический корпус, поддержку 150 спортивных режимов, водонепроницаемость уровня 5 ATM, датчик для измерения частоты сердечных сокращений и уровня кислорода в крови, мониторинг качества сна и уровня стресса, батарею ёмкостью 233 мАч с автономностью до 21 дня без Always on Display и до 9 дней с активным AOD, а также предустановленную операционную систему HyperOS 2.