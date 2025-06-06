Фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 10 показали на рендерах

Авторитетный инсайдер Судханшу Амбхоре поделился качественными изображениями и подробностями о фитнес-браслете Xiaomi Smart Band 10, официальный релиз которого ожидается в ближайшее время. Итак, аппарат оснастят 1,72-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 212:520 точек (плотность 326 ppi) и узкими рамками, более чем 150 спортивными режимами, акселерометром, гироскопом, электронным компасом, датчиком PPG и датчиком освещенности, предустановленной операционной системой HyperOS 2.0, корпусом с размерами 46,57:22,54:10,95 мм и массой без ремешка 15,95 грамма, LiPo-батареей ёмкостью 233 мАч с автономностью до 21 дня, временем зарядки 1 час, а также черной, белой и розовой расцветками. Ориентировочная цена браслета составляет 40-50 евро.

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